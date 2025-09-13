Nuevas obras en el acerado, la zona recreativa y el Ayuntamiento en este municipio de Ciudad Real

El Ayuntamiento de Alamillo continúa avanzando en su plan de rehabilitación urbana integral, con actuaciones que están transformando y mejorando diferentes espacios e infraestructuras municipales. El alcalde, Ángel Alcalde Morcillo, ha explicado que se trata de inversiones muy necesarias que responden a peticiones demandadas desde hace años por la ciudadanía y que se ejecutan gracias a la colaboración de distintas administraciones.

En este sentido, los componentes del Programa Talleres+, convocado por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, están finalizando la obra de construcción del acerado de las viviendas de la carretera de Almadén, una obra demandada por los vecinos y vecinas de la zona y que «por fin se hace realidad». Además, dentro del mismo programa, se está procediendo al acondicionamiento de la zona recreativa situada junto a la glorieta del Olivo.

Al mismo tiempo, se están llevando a cabo trabajos de rehabilitación en el edificio del Ayuntamiento «con el objetivo de modernizar un inmueble muy antiguo y con importantes deficiencias». Las obras están siendo ejecutadas por una empresa local de construcción, lo que también repercute en la economía del municipio, y financiada por la Diputación. «Con esta actuación conseguimos que el edificio municipal gane en funcionalidad y operatividad, al tiempo que apoyamos a las empresas de nuestro pueblo», ha señalado el alcalde.

Estas intervenciones se suman a otras realizadas a lo largo del mandato, como las mejoras en las fincas ganaderas, la residencia de mayores, la planta potabilizadora y la toma de agua del embalse, cuya ejecución está prevista en breve, según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

El alcalde, Ángel Alcalde, ha subrayado que «en este equipo de Gobierno tenemos muy claro cuáles son las necesidades fundamentales del municipio y por eso gestionamos el dinero público con responsabilidad, destinándolo a obras que realmente sirven al interés general y mejoran la vida de todos los vecinos y vecinas de Alamillo», ha remarcado.