 ‘El alma de Cervantes’ en un municipio de Ciudad Real

El Gobierno de Castilla-La Mancha está promoviendo una serie de exposiciones itinerantes por toda la Comunidad Autónoma que forma parte del Plan de Artes Visuales impulsado por el Ejecutivo autonómico.

La viceconsejera de Cultura y Deportes, Carmen Teresa Olmedo, inauguró anoche la muestra ‘El alma de Cervantes’ en la localidad de Campo de Criptana (Ciudad Real) donde podrá verse hasta el 12 de octubre, según ha informado la Junta en nota de prensa.

Olmedo ha indicado que «la intención del Gobierno de Emiliano García-Page es hacer llegar la cultura a todos los municipios de la región de tal forma que se hace universal para todos».

Es por ello que, tal y como ha dicho la viceconsejera de Cultura y Deportes, se puso en marcha el Plan de Artes Visuales de Castilla-La Mancha como un documento estratégico que aborda dicho objetivo a través de diversas acciones que se irán poniendo en marcha progresivamente.

En un primer paso se compone del Catálogo de Exposiciones Itinerantes el cual pone a disposición de municipios y entidades exposiciones ya producidas para proporcionar contenidos de manera fácil y económica y generar movimiento y actividad en nuestro territorio en torno al arte y a la cultura ha dicho Carmen Teresa Olmedo.

‘El Alma de Cervantes’ es el resultado de un viaje en el que nueve fotógrafos buscan el alma de este insigne escritor en lugares y escenarios donde vivió, contrajo matrimonio, desarrolló gran parte de su actividad literaria y social, sufrió prisión y encontró todos los elementos humanos, geográficos y culturales con los que dar al mundo la primera gran novela moderna.

Los nueve fotógrafos participantes son: Cristina García Rodero, Alberto García-Alíx, Vicente López Tofiño, Juan Manuel Castro Prieto, José Manuel Navia, Isabel Muñoz, César Lucas, Juan Manuel Díaz Burgos y Chema Conesa. Cada uno de los artistas aporta diez fotografías seleccionadas por el comisario de la exposición, Vicente López-Tofiño.

El catálogo de exposiciones de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha se encuentra en la siguiente dirección: https://cultura.castillalamancha.es/plan-artes-visuales-clm