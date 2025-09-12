Varios heridos en un accidente en Ciudad Real

Un accidente de esta tarde

infoCLM Send an email 12 septiembre, 2025 - 23:07
Foto de archivo

Cuatro personas han resultado heridas este viernes tras la colisión ocurrida entre un turismo y una furgoneta en la carretera N-401, dentro del término municipal de Malagón (Ciudad Real).

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112, el choque ha tenido lugar a las 17.04 horas en el kilómetro 160 de la citada vía.

Los bomberos han tenido que liberar a dos personas que habían quedado atrapadas y, tras ser atendidas en el lugar, las cuatro personas heridas han sido trasladadas al Hospital General de Ciudad Real.

En concreto, se trata de una menor de 17 años y una mujer de 18, trasladadas en una ambulancia de soporte vital básico; una mujer de 51 años, trasladada en otra ambulancia de soporte vital básico acompañada por el equipo médico de un helicóptero sanitario; y un hombre de 46 años, trasladado en UVI móvil.

Además de las citadas ambulancias, se han personado un helicóptero medicalizado, bomberos de Ciudad Real, efectivos de la Guardia Civil y personal de Mantenimiento de Carreteras.

infoCLM Send an email 12 septiembre, 2025 - 23:07
Photo of infoCLM

infoCLM

Periódico Digital de Castilla-La Mancha con todas las noticias de Ciudad Real, Toledo, Cuenca, Guadalajara y Albacete
Botón volver arriba