Tremendo accidente entre un tractor y un turismo en la provincia de Ciudad Real

Cuatro personas han resultado heridas este viernes tras la colisión entre un turismo y un tractor en la CM-3102, en el término municipal de Socuéllamos, y todos ellos han tenido que ser trasladados al Hospital General Mancha Centro de Alcázar de San Juan (Ciudad Real).

El servicio de emergencias 112 de Castilla-La Mancha ha informado de que el accidente ha ocurrido a las 18:49 horas de este viernes, cuando un turismo y un tractor han colisionado a la altura del kilómetro 15 de la CM-3102.

Los afectados son una mujer de 52 años, que ha sido trasladada por una ambulancia de soporte vital básico; un joven de 20, trasladado por una UVI móvil, y otros dos jóvenes de 18 y 20 años, ambos trasladados en ambulancia convencional.

Los cuatro afectados han ido al Hospital General La Mancha Centro de Alcázar de San Juan.

Al lugar del suceso se han desplazado agentes de la Guardia Civil, una UVI de Tomelloso, una ambulancia de soporte vital, una ambulancia convencional y personal de mantenimiento de carreteras.