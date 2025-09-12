Lo juzgan en Ciudad Real por violar a un joven en plena calle

La Audiencia Provincial de Ciudad Real juzgará el próximo martes, 16 de septiembre, a A.E.K., un joven acusado de un delito de agresión sexual por violar a otro joven en plena vía pública en Bolaños de Calatrava y para el que la Fiscalía pide una pena de ocho años de cárcel.

Según el escrito de acusación al que ha tenido acceso Europa Press, los hechos ocurrieron la madrugada del 8 de diciembre de 2024, cuando el procesado habría abordado a un hombre de 25 años en estado de embriaguez en la vía pública.

Tras golpearlo y dejarlo indefenso, lo arrastró hasta una esquina y lo agredió sexualmente, hasta que fue sorprendido por agentes de la Policía Local, que finalmente lograron detenerlo tras una persecución por varias calles.

La víctima sufrió lesiones en la cara, manos y zona perianal, además de un traumatismo craneoencefálico.

Previamente, el acusado también habría agredido a otro hombre de 59 años, al que propinó varios puñetazos y apretó el cuello. Esta segunda víctima necesitó siete días de curación y presenta una cicatriz de 1,5 centímetros en la zona frontal.

El Ministerio Público, además de la pena de prisión, solicita la imposición de medidas de alejamiento y prohibición de comunicación respecto a ambas víctimas, así como una medida de libertad vigilada de siete años tras la condena de prisión.

En concepto de responsabilidad civil, reclama indemnizaciones que suman más de 23.700 euros para las víctimas y el Sescam por los gastos médicos.