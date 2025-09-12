Las obras de esta carretera de Ciudad Real afectarán al tráfico desde el lunes

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, a través de la Sociedad Concesionaria, está ejecutando obras de mejora de la capa de rodadura del firme en varios tramos de la A-4, entre Manzanares y Almuradiel, en la provincia de Ciudad Real.

En este contexto, y en aras de garantizar la seguridad de los trabajadores y usuarios; se producirán distintas afectaciones al tráfico, según ha informado el Ministerio en un comunicado.

Así, del 15 al 26 de septiembre, entre las 8.00 y las 20.00 horas, se realizarán cortes de carril quedando un único carril abierto al tráfico. Esta afectación se hará en la calzada sentido Córdoba entre los kilómetros 170,6 y 173,1 y entre el 178,7 y el 180,1; y en sentido Madrid entre los kilómetros 234,45 y 231,325 y del 229,9 al 227,900.

Del 15 al 26 de septiembre, entre las 8.00 y las 20.00 horas; se realizarán cortes de tráfico en los ramales de entrada a la autovía en el kilómetro 171 sentido Córdoba y en los kilómetros 231 y 234 sentido Madrid. Se habilitarán itinerarios alternativos debidamente señalizados.

Para asegurar la fluidez del tráfico durante dichas afectaciones se habilitarán los siguientes itinerarios alternativos debidamente señalizados. Durante tales afectaciones se llevarán a cabo los trabajos de refuerzo y mejora de la capa de rodadura, así como los de la señalización horizontal.