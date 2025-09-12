Juzgan en Ciudad Real a un hombre acusado de agredir sexualmente a una menor de 12 años

La Sección segunda de la Audiencia Provincial de Ciudad Real acogerá el próximo 16 de septiembre la vista oral contra un hombre acusado de agredir sexualmente a una menor de 12 años, para el que el Ministerio Fiscal solicita una pena de cinco años de prisión.

Según el escrito de conclusiones provisionales presentado por la Fiscalía y al que ha tenido acceso este viernes EFE, los hechos se produjeron el 16 de marzo de 2023, cuando el acusado se aprovechó de la confianza con la familia para acceder al domicilio de la víctima y agredirla sexualmente.

La Fiscalía sostiene que los hechos son constitutivos de un delito de abuso sexual a menor de 16 años, tipificado en el artículo 181.1 del Código Penal, y pide una pena de cinco años de prisión y nueve más de libertad vigilada.

Asimismo solicita que durante ese período de nueve años se le prohíba acercarse o comunicarse con la víctima, se le obligue a participar en programas formativos de educación sexual e igualdad o se le inhabilite para cualquier profesión u oficio que implique contacto regular con menores.

En el ámbito civil, pide que el acusado indemnice a la madre de la menor con 8.000 euros por daños morales, más los intereses legales correspondientes.