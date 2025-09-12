El municipio de Ciudad Real que gasta más de 550.000 euros en su Escuela Infantil «sin apoyo económico de la Junta»

El Ayuntamiento de Tomelloso, que ha publicado los datos de matriculación y bonificaciones de la Escuela Infantil Municipal para el curso 2025/2026, ha gastado 551.160 euros en esta educación de 0 a 3 años.

«Con la ausencia de apoyo económico por parte de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, a pesar de la petición realizada por el Consistorio por tercer año consecutivo», ha denunciado dicho municipio en nota de prensa.

La Escuela Infantil Municipal, con un total de 74 plazas disponibles, ha formalizado la matriculación de 72 solicitudes, lo que demuestra la alta demanda y confianza de las familias en este servicio público.

La distribución de plazas y matriculaciones corresponden a ocho plazas formalizadas de ocho disponibles para bebés de 0 a 1 año; 26 plazas formalizadas de 26 disponibles para el grupo de 1 a 2 años y para el grupo de 2 a 3 años se han formalizado 38 plazas de las 40 disponibles.

NUEVAS BONIFICACIONES

Una de las grandes novedades del curso 2025/2026 es la inclusión de nuevas bonificaciones que amplían las ayudas a más familias. Estas ayudas se suman a las ya existentes para familias numerosas.

En concreto, seis familias monoparentales se benefician de esta nueva bonificación, dos familias con hermanos matriculados reciben una bonificación adicional y una familias con parto múltiple también se beneficia de esta bonificación.

Además, el Ayuntamiento ha ampliado los tramos de renta para el cálculo de cuotas, resultando en una reducción de la tarifa para 17 familias, mientras que la cuota se ha mantenido para un buen número de familias, ajuste que persigue hacerlo más accesible.