Ciudad Real aprueba dos importantes subvenciones

El Patronato Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Ciudad Real ha aprobado este viernes dos nuevas subvenciones destinadas a apoyar al deporte local. La de mayor cuantía económica, 200.000 euros, corresponde al Balonmano Caserío como ayuda para que puedan afrontar los gastos que ha generado su ascenso a la máxima competición del balonmano español, la Asobal. La otra subvención, dotada con 30.000 euros, se destina al patrocinio deportivo de los clubes que lucirán en sus camisetas el logotipo de la Pandorga, iniciativa que por primera ocasión se produce en la capital.

El concejal de Deportes, Pau Beltrán, ha mostrado su satisfacción por esta nueva constatación del apoyo que el Ayuntamiento ofrece al tejido deportivo de la ciudad. «No es un gasto, es una inversión y es una ayuda», señala el edil, según ha informado el Consistorio ciudadrealeño en nota de prensa.

Beltrán ha subrayado que con las dos nuevas subvenciones hoy aprobadas, el Consistorio capitalino ha aportado este año medio millón de euros a los clubes y deportistas individuales de Ciudad Real. Es, ha asegurado, «la mayor cuantía en la historia del Ayuntamiento, nunca antes se había destinado tanto dinero al deporte».

El edil ha recordado que las cifras económicas de este año confirman que el PMD ha incrementado su apoyo a los clubes y deportistas individuales y también al deporte femenino y ha avanzado que «vamos a seguir apoyando a los deportistas el resto del mandato».

Con la subvención aprobada para el patrocinio deportivo, el Patronato Municipal de Deportes suma una iniciativa más para la difusión de la Pandorga por todo el país con el objetivo de lograr su declaración como Fiesta de Interés Turístico Nacional. Los clubes ciudadrealeños lucirán en sus camisetas el logotipo de la Pandorga.