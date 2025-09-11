El concejal del Grupo Municipal Socialista Nacho Sánchez ha denunciado la «falta de compromiso» del alcalde, Francisco Cañizares, y del equipo de gobierno del Partido Popular con áreas fundamentales como la educación y la cultura, que «afectan directamente a la calidad de vida de la ciudadanía».

«Tenemos un alcalde que se pone de perfil, que se esconde detrás de las fotos, pero que no afronta los problemas reales de Ciudad Real. Y lo triste es que los vecinos y vecinas, nuestros niños y niñas, nuestras asociaciones, pagan las consecuencias», ha señalado Sánchez.

En materia educativa, el concejal socialista ha recordado que, pese a las mociones presentadas y a las promesas del PP, ningún colegio de la ciudad cuenta todavía con los proyectos de climatización financiados por fondos europeos a los que podían acceder los ayuntamientos. «En diciembre de 2024 se adjudicó por 3.500 euros la redacción del proyecto de climatización en el CEIP Cruz Prado y en el Ferroviario. Estamos en septiembre de 2025 y no sabemos nada. Ni proyectos ejecutados, ni subvenciones solicitadas, ni avances. Nada», ha criticado.

Apuntaba por el contrario las inversiones realizadas por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, ya que ésta sí ha realizado a este fin libramientos extraordinarios para los centros de secundaria; los de primaria tendrían que haber sido atendidos a través de subvenciones pedidas por el ayuntamiento y no lo ha hecho, «era un millón y medio o cerca de un millón que podríamos tener de fondos europeos para abordar esas climatizaciones tan necesarias en nuestros centros públicos, pero Cañizares no los ha solicitado».

Y además, según ha informado el PSOE en nota de prensa, Ciudad Real ha recibido de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes en esta legislatura, 25 millones de inversiones. «Bastantes de esos euros para climatizaciones y podría ser más si el Ayuntamiento de Ciudad Real hubiera pedido las subvenciones a las que podía haber accedido y hubiera invertido en los centros».

Asimismo, Sánchez ha recordado que el Consejo Escolar Municipal sigue sin convocarse desde que Cañizares llegó a la alcaldía. «La ley obliga a tenerlo y sería un espacio clave para implicar a toda la comunidad educativa, para detectar necesidades reales en los barrios y mejorar la igualdad de oportunidades. Pero al alcalde y a su concejala de Educación parece no importarles», ha añadido.

CULTURA

En lo que se refiere a cultura, Nacho Sánchez ha denunciado que las asociaciones y gestores culturales siguen sin tener noticias de las subvenciones de 2025, cuando las del año anterior se convocaron tarde y se abonaron en abril de este mismo año. «No hablamos de grandes empresas con músculo financiero, sino de colectivos que sostienen la vida cultural de Ciudad Real con su trabajo y, en muchos casos, con su propio dinero. La desidia del PP está poniendo en riesgo la cultura local», ha advertido.

Sánchez ha lamentado además que el equipo de gobierno haya abandonado programas que acercaban la cultura a los barrios, como los antiguos «Barrios Culturales», ahora diluidos en un «Verano Cultural» concentrado en el centro de la ciudad. «Eliminar la palabra barrio no es casualidad: significa dejar fuera a quienes más necesitan acceso a la cultura, a las familias de los barrios más alejados y con menos recursos», ha subrayado.

El concejal socialista ha concluido su intervención reiterando que la labor del PSOE no es solo denunciar la inacción del PP, sino también ofrecer una alternativa de gobierno. «Ciudad Real merece más. Merece un ayuntamiento que planifique, que escuche a la comunidad educativa, que apueste por una cultura accesible en todos los barrios y que gestione con rigor los recursos europeos. El PSOE está preparado para asumir esa responsabilidad y construir una ciudad más justa, más igualitaria y con más oportunidades», ha afirmado.