Reabierta esta carretera de Ciudad Real

Estaba cerrada al tráfico por un accidente

infoCLM Send an email 11 septiembre, 2025 - 08:35

La carretera CR-2121, que une las localidades ciudadrealeñas de Torralba de Calatrava y Malagón, ha quedado reabierta sobre las 8:15 horas de este jueves tras quedar cerrada sobre las 3:00 horas por el vuelco de un camión.

El servicio de emergencias 112 de Castilla-La Mancha ha informado de que sobre las 3:00 horas se ha producido el vuelco de un camión en el kilómetro 8 de la CR-2121, en el término municipal de Daimiel, por lo que la carretera que une Malagón y Torralba de Calatrava quedó cortada al tráfico totalmente.

El conductor del camión resultó ileso y la Guardia Civil ha reabierto la carretera al tráfico rodado una vez que se han retirado los obstáculos de la calzada. 

