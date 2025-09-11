Esta conocida carretera de Ciudad Real se podrá utilizar el próximo mes

El presidente de la Diputación de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde Menchero, ha visitado las obras de la tercera fase de la carretera que une Cabezarrubias con Brazatortas y ha anunciado que «en muy pocas fechas podremos disponer ya plenamente de una carretera mucho más segura y accesible para todos».

Valverde, que ha estado acompañado por la diputada provincial del Área de Apoyo a los Municipios, Maribel Mansilla, ha comentado que en esta fase se están invirtiendo más de 1,1 millones de euros, lo que eleva la inversión total en la carretera, sumadas a las anteriores, a más de 4 millones de euros.

Ha explicado que la actuación ha permitido ampliar la plataforma, mejorar la seguridad vial y corregir el trazado original para ofrecer un recorrido «mucho más seguro» que garantice el tránsito en las mejores condiciones posibles.

«Este es un compromiso que asumimos desde el principio del mandato y que está prácticamente finalizado. Hemos venido hoy a conocer in situ la finalización de estas obras, que si todo va como esperamos estarán terminadas a lo largo del mes de octubre», ha señalado.

Valverde ha afirmado que el esfuerzo de la institución provincial en la mejora de las comunicaciones entre los pueblos «es firme», ya que «para frenar la despoblación y fomentar el desarrollo rural es imprescindible garantizar adecuadas infraestructuras», tal y como ha informado la Diputación en nota de prensa.

En este sentido, ha recordado que la Diputación está trabajando de forma paralela en comunicaciones digitales, tecnológicas y de conectividad 5G, pero también en infraestructuras físicas que permitan el intercambio entre ciudadanos en condiciones de máxima seguridad, destacando la importancia de esta carretera por ser utilizada a diario por autobuses escolares, entre otros servicios como transportes sanitarios, ganaderos, agricultores y particulares.

«Este es el camino que queremos emprender desde la Diputación Provincial de Ciudad Real y esta obra es un buen ejemplo de ello», ha concluido Valverde.

Valverde ha sido recibido por la alcaldesa, Inmaculada Arévalo. Ambos han mantenido una reunión acompañados por la diputada provincial del Equipo de Gobierno, Maribel Mansilla, y la diputada de la oposición, María Esther Mora.

Valverde ha recordado que la ayuda de la Diputación al municipio se ha incrementado en un 75 por ciento en el actual mandato, pasando de 139.000 euros en 2021 a 255.000 euros en 2024, lo que supone casi la mitad del presupuesto municipal. «Este esfuerzo demuestra la función esencial que cumple de la Diputación para sostener a los pueblos pequeños de la provincia», ha afirmado.

Valverde se ha referido también a la puesta en marcha de un plan extraordinario de obras por 15 millones de euros y al plan de apoyo a los gastos corrientes, del que Cabezarrubias podrá beneficiarse para aliviar su delicada situación económica.

La alcaldesa, Inmaculada Arévalo, ha agradecido la visita del presidente de la institución provincial y ha pedido que «no se olvide» al municipio. Ha abogado porque se mantenga el buen entendimiento institucional y que se cumplan los plazos de la carretera.

También ha puesto de manifiesto la difícil situación económica del Ayuntamiento, «sometido a un plan de ajuste hasta 2036, con deudas bancarias de 300.000 euros y facturas de alumbrado público sin pagar por casi 190.000 euros, agravadas por el fuerte encarecimiento de la electricidad».

Arévalo ha explicado que estas limitaciones condicionan la capacidad del consistorio para acceder a subvenciones o préstamos y que gran parte de las actividades municipales se realizan gracias al esfuerzo de voluntarios.

Así, le ha pedido, por otro lado, a Valverde ha pedido que les envíe las máquinas de la Diputación para el arreglo de caminos, «muy necesarios para los ganaderos y vecinos de la localidad».

El presidente de la Diputación ha comentado, a este respecto, que están revisando la redistribución de la maquinaria provincial para que llegue al mayor número posible de municipios y ha destacado que «solo con inversiones en carreteras, agua, obras y servicios se consigue que las familias decidan quedarse en sus pueblos».