El pueblo de Ciudad Real que estrenará Centro de Salud dentro de 14 meses

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha adjudicado las obras de construcción del nuevo Centro de Salud de la localidad ciudadrealeña de Carrión de Calatrava por un importe cercano a los cuatro millones de euros.

La Plataforma de Contratación del Sector Público ha publicado esta semana la adjudicación de estos trabajos a la empresa Barroso Nava y CIA, Banasa, por un importe de 3.993.701,17 euros y un plazo de ejecución de catorce meses.

Según informa el Ejecutivo, el nuevo Centro de Salud de Carrión de Calatrava dará cobertura a cerca de 5.800 tarjetas sanitarias de esta Zona Básica de Salud, perteneciente a la Gerencia de Atención Integrada de Ciudad Real, y que está integrada por los municipios de Carrión y de Torralba de Calatrava.

El proyecto arquitectónico redactado por la UTE Carlos Ferrán Alfaro, Luis Herrero Hernández y Francisco Navarro Suárez, dibuja un edificio exento de nueva planta sobre una parcela de más de 2.700 metros cuadrados ubicada junto a la guardería y el recinto municipal.

Las nuevas instalaciones sanitarias, que se desarrollarán en una sola planta, tendrán una zona de admisión y recepción de pacientes, así como un área asistencial con dos consultas de Medicina Familiar y Comunitaria, dos de enfermería y una sala polivalente para curas, así como un área de extracción de muestras.

Además, dispondrá de un área pediátrica, con una consulta médica y una sala de curas, una consulta de matrona y una sala específica para la realización de preparación al parto. El programa funcional incluye también un área de Rehabilitación con consulta, zona de terapia con boxes y sala de espera, Odontología, con espacio para consulta y gabinete de trabajo.

Las instalaciones se completan con el área de Urgencias, que contará con una zona de recepción de pacientes, una consulta de atención continuada, sala de emergencias y una sala de curas, además de sala de espera, aseos, y una residencia para el personal sanitario de guardia. El nuevo centro está dotado también con un área de Dirección y Docencia.