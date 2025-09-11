Dos guardias civiles salvan la vida a un bebé en Ciudad Real

Agentes de la Guardia Civil de Puertollano practicaron la maniobra de Heimlich a un un bebé de aproximadamente un año de edad que estaba atragantado en el interior de un vehículo.

Según informa el instituto armado, los hechos ocurrieron sobre las 22.55 horas del día 6 de septiembre en el Paseo de San Gregorio de la ciudad minera, cuando una patrulla fue requerida por una persona que les informó de que un bebé se había atragantado.

Los agentes apreciaron que el bebé estaba seminconsciente y sin tono muscular, por lo cual procedieron a realizar la maniobra de Heimlich para desobstruir las vías respiratorias lo cual consiguieron al expulsar el material oclusivo, recuperando inmediatamente la respiración y respondiendo a estímulos.

En el lugar se personaron los servicios de emergencias, que se hicieron cargo del menor felicitando a los agentes por su eficaz y rápida intervención.