Miguel Carcaño no seguirá en esta cárcel de Ciudad Real

Miguel Carcaño, condenado a 21 años y tres meses de prisión por el asesinato de la joven sevillana Marta del Castillo, ha ingresado en la prisión Málaga II, Archidona, en un traslado ordenado después de que se le intervinieran en su celda de Herrera de la Mancha (Ciudad Real) aparatos electrónicos para comunicarse con el exterior.

Según han informado a EFE fuentes sindicales, semanas atrás fueron intervenidos en su celda una tableta, un teléfono móvil y una conexión USB con acceso a internet, que usaría para jugar ‘online’ cuando no tenía vigilancia.

Tras el hallazgo de estos dispositivos se le abrió un expediente que ha culminado con el traslado de la prisión en la que permanecía ingresado a la de la citada localidad malagueña.

Carcaño fue condenado, además de la citada pena, a no residir en la misma ciudad en la que viva la familia de Marta del Castillo durante 30 años, tras ser declarado culpable de asesinar a la joven, que tenía entonces 17 años, el 24 de enero de 2009.

El cuerpo de la joven sigue en paradero desconocido, mientras que Carcaño, el único condenado por estos hechos, ha dado hasta siete versiones de los hechos y varias ubicaciones distintas del paradero del cuerpo.