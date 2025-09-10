Más de 9.000 pacientes en lista de espera quirúrgica en el Hospital de Ciudad Real: 2.500 superan los seis meses

El Hospital General Universitario de Ciudad Real registró en julio de 2025 un total de 9.199 pacientes pendientes de una intervención quirúrgica, con un tiempo medio de espera de 112 días. De ellos, 2.497 llevan más de 180 días en la lista, es decir, más de seis meses, lo que convierte a este centro en uno de los que acumula mayores demoras de la región.

Especialidades con más pacientes en lista de espera

Traumatología es la especialidad más saturada, con 2.692 pacientes en lista , un tiempo medio de espera de 115 días , y nada menos que 742 personas aguardando más de seis meses .

es la especialidad más saturada, con , un tiempo medio de espera de , y nada menos que . Oftalmología concentra 2.069 pacientes , con una media de 111 días de espera y 431 de ellos por encima de medio año .

concentra , con una media de de espera y . Cirugía General y Digestiva registra 1.766 pacientes en lista , con 345 superando los seis meses y un tiempo medio de 110 días .

registra , con y un tiempo medio de . Otorrinolaringología también destaca por su presión asistencial: 833 pacientes , con un tiempo medio de 135 días , y 386 personas con demoras superiores a seis meses .

también destaca por su presión asistencial: , con un tiempo medio de , y . Urología cuenta con 673 pacientes, 215 de ellos esperando más de medio año.

Especialidades con mayores demoras

El análisis por tiempos revela que varias áreas tienen un porcentaje muy alto de pacientes con más de seis meses de espera:

Neurocirugía : 367 pacientes en total , de los que 168 superan los seis meses , con una media de 132 días .

: , de los que , con una media de . Cirugía Plástica : 208 pacientes , con 94 por encima de 180 días y una media de 129 días .

: , con y una media de . Cirugía Maxilofacial: aunque tiene solo 137 pacientes en lista, más de un tercio (58) lleva más de seis meses esperando, con una media de 133 días.

Una lista que sigue creciendo

En total, más de uno de cada cuatro pacientes en espera quirúrgica en Ciudad Real lleva más de medio año aguardando su operación. Las especialidades de Traumatología, Oftalmología y Cirugía General y Digestiva concentran la mayoría de casos, tanto en volumen total como en demoras prolongadas.

Los datos confirman que, pese a los esfuerzos para reforzar la actividad quirúrgica, el hospital ciudadrealeño sigue siendo uno de los más tensionados de Castilla-La Mancha, con más de 9.000 pacientes en lista de espera y casi 2.500 atrapados más de seis meses.