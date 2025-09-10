Feijóo visita este domingo la provincia de Ciudad Real

El presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, participará este domingo, 14 de septiembre, en un acto en defensa del sector primario en Membrilla (Ciudad Real) junto al presidente del partido en Castilla-La Mancha, Paco Núñez, y el alcalde de la localidad, Jorge Navas.

El evento, que tendrá lugar en los aledaños del pabellón multiusos del municipio ciudadrealeño, se celebrará a partir de las 11.00 horas.

Núñez Feijóo volverá así a Castilla-La Mancha once días después de visitar Guadalajara, donde acudió a una escuela infantil.