200.000 euros de inversión para la mejora de este pabellón de Ciudad Real

Las obras para la sustitución de la cubierta del pabellón del Complejo Deportivo ‘La Molineta’ de Valdepeñas han dado comienzo, con una inversión de 200.000 euros, trabajando sobre una superficie de 2.300 metros cuadrados.

El teniente de alcalde de Deportes, David Sevilla, ha asegurado que «el cambio de cubierta del pabellón número 1 de ‘La Molineta’ es una de las obras más esperadas en nuestras instalaciones deportivas, que no solo servirá para la retirada del amianto que cubre dicha instalación, sino que solventará problemas de goteras en los meses de lluvias y regulará la temperatura en los meses más calurosos».

Además, Sevilla ha precisado que «esta obra tiene una duración estimada de entre 8 y 12 semanas», apostillando que «desde el Ayuntamiento de Valdepeñas pedimos disculpas a aquellos usuarios que puedan verse afectados, ya que el pabellón permanecerá cerrado durante este tiempo, y ya estamos viendo alternativas para que nuestros deportistas sigan su práctica deportiva en otras instalaciones de la localidad».

Por último, el responsable del área municipal de Deportes ha recordado que a estas mejoras se suma la reciente sustitución de las luminarias de esta instalación deportiva por unos focos LED de bajo consumo, según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.