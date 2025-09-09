‘Síntesis’ llega a este museo de Ciudad Real

José Antonio Castro Torres regresa al Museo Elisa Cendrero con ‘Síntesis’, exposición con la que pretende transmitir al espectador, esos sentimientos que le han llevado a dar vida a estos cuadros. El pintor moraleño afincado desde hace más de cuatro décadas en La Poblachuela, reconoce que «las palabras sobran cuando los atardeceres, las nubes, las personas y los elementos que me han inspirado hablan por sí solos».

‘Síntesis’ es una colección de 27 óleos y 8 pequeños bocetos en los que predominan los paisajes, la luz, el color, los trazos y las texturas. El recorrido empieza con ‘Fundiendo su cuerpo en rojos’ y termina con el que será el primer cuadro de su próxima colección ‘Y el ocaso finalmente se descuelga en nubes de lluvia’.

Castro Torres reconoce que «podría haber llamado a esta muestra ‘Ternura’ o ‘Sensibilidad a la vida’ porque todo va en una misma línea. Estoy en una etapa profesional y personal muy emocional. Tengo los colores de mi tierra dentro, hasta los olores, no necesito irme al paisaje a pintar porque ya me los conozco».

El concejal de Cultura, Pedro Lozano, ha afirmado que «José Antonio es uno de nuestros artistas de referencia, ha sido maestro de una generación de grandes diseñadores de nuestro entorno, muy conocido y querido en nuestra ciudad. ‘Síntesis’ es una exposición que hay venir a verla y a disfrutarla».

Amigos, compañeros y familiares han querido arropar con su presencia a José Antonio en este día tan importante, acto inaugural al que también han asistido varios miembros de la corporación municipal y el exalcalde de Ciudad Real, Lorenzo Selas.

José Antonio Castro Torres, nació en 1943 en Moral de Calatrava, graduado en Decoración en la Escuela de Artes Aplicadas de Valencia también fue director y profesor en la Escuela de Artes de Ciudad Real hasta que se jubiló hace veinte años. Es la segunda vez que Castro Torres expone en el Museo Elisa Cendrero y la sexta en espacios culturales de Ciudad Real. ‘Síntesis’ se podrá visitar hasta el 6 de octubre, según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.