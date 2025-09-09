Se podrá disfrutar de la berrea de manera gratuita en este pueblo de Ciudad Real

Desde el 10 hasta el 26 septiembre, de lunes a viernes, el Gobierno de Castilla-La Mancha organiza visitas gratuitas para observación de la berrea en el monte de utilidad pública ‘Nuestra Señora del Rosario’ en los denominados ‘Bonales de la Comarca de los Montes del Guadiana’, ubicado en el término municipal de Piedrabuena, en los contornos del Parque Nacional de Cabañeros.

El delegado provincial de Desarrollo Sostenible en Ciudad Real, Casto Sánchez, invita a la ciudadanía a inscribirse cuanto antes para poder participar en esta actividad gratuita en el enlace https://calendar.app.google/6yDzaZKP6R35RcVCA, explicando que el acceso al punto de observación transcurre por un camino de tierra, accesible con el coche de los visitantes, siendo recomendable ir provistos de prismáticos y, a ser posible, todocamino o todoterreno.

El monte de Utilidad Pública nº 49 ‘Nuestra Señora del Rosario’ es propiedad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, tal y como ha recordado en nota de prensa.

La berrea es el periodo reproductor de la especie del ciervo, y se conoce con este nombre por el sonido gutural que emiten incesantemente los machos adultos, a partir de 5-6 años, para atraer a las hembras y para expulsar a otros machos rivales de los mejores territorios para la alimentación. Las ciervas permanecen con las crías del año anterior campando por la dehesa en busca precisamente de eso, del mejor terreno para alimentarse.

Las pocas semanas que dura la berrea, entre tres y cuatro semanas, los machos no comen, solo braman y defienden activamente su parcela y su harén, desde el atardecer hasta el amanecer. En el sur de España, este comportamiento territorial parece más acusado ya que, al final del verano, son menores las buenas zonas de alimentación y mayor la búsqueda de estos lugares por parte de las hembras.

El delegado provincial de Desarrollo Sostenible ha resaltado que el monte de Utilidad Pública Nuestra Señora del Rosario cuenta con espacios de interés como el Volcán de Valdelapedriza (Morro de Marruecos) y lugares de nidificación de algunas especies protegidas, como la cigüeña negra, el águila imperial y el buitre negro.

A partir del consorcio establecido en 1962 con el Patrimonio Forestal del Estado, en el monte se realizaron numerosas repoblaciones, principalmente de pino negral y, en menor medida, con pino piñonero y eucalipto. En el monte existen aprovechamientos madereros, corcheros, cinegéticos, apícolas y micológicos. El 66 por ciento de la superficie del monte está ocupada por formaciones arboladas densas mientras que el 34 por ciento restante se corresponde con formaciones arboladas ralas, desarboladas e inforestales.