El gran recital lírico que llega a Almagro

La plaza Mayor de Almagro (Ciudad Real) se va a convertir este sábado en un imponente escenario para acoger un gran recital lírico con la llegada de la Carroza del Teatro Real, en un acto organizado por el Gobierno de Castilla-La Mancha a través de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, el Ayuntamiento de Almagro y el Teatro Real, y que cuenta con el patrocinio de Impulse Tech Transfer Fund.

El recital, que contará con la asistencia de la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, y el alcalde de Almagro, Francisco Ureña, dará cabida a algunas de las arias y dúos más hermosos y populares del repertorio lírico, y comenzará a las 20.00 horas, ha informado la Junta en un comunicado.

Además, este evento se celebrará al aire libre y será con acceso gratuito para el público, que podrá disfrutar de algunas de las piezas más emblemáticas del género lírico y de la zarzuela en un escenario imponente como la plaza Mayor, uno de los enclaves turísticos más destacados de Castilla-La Mancha y uno de los espacios referentes de la localidad encajera.

Los jóvenes artistas que representarán las arias y dúos que se subirán sobre las tablas de Almagro este sábado pertenecen al programa Crescendo, creado por la Fundación Amigos del Teatro Real con el impulso de Porosus Fonds de Dotation, Sabadell Fundación y Mitsubishi Electric con el apoyo de la Asociación de Guitarra Clásica Ángel G. Piñero, tiene carácter internacional.

Este programa busca complementar la formación académica adquirida por jóvenes cantantes de todo el mundo y crear oportunidades reales para que inicien su carrera profesional, con actuaciones en diferentes iniciativas del Teatro Real a través de programas como la Carroza del Teatro Real, que ya ha hecho parada en la región en la ciudad de Cuenca.

El programa del concierto contará con las voces de la soprano Natividad Oval, la mezzosoprano Yeraldin León y el barítono Enrique Torres, que interpretarán, en la primera parte, obras de Giacomo Puccini (Gianni Schicchi), Gaetano Donizetti (L’Elisir d’Amore), Camille Saint-Saëns (Samson et Dalila), Giuseppe Verdi (Don Carlo y La Traviata), y Wolfgang Amadeus Mozart (Don Giovanni).

La segunda parte incluirá obras de Georges Bizet (Carmen), Léo Delibes (Lakmé), Pablo Sorozábal (La tabernera del puerto), y cerrará la actuación con el brindis de La Traviata, ‘Libiamo, ne’ lieti calici’, de Giuseppe Verdi, interpretado por todos los cantantes del concierto. El pianista Álvaro Martin abrirá la velada con la interpretación de Seis canciones polacas, de Franz Listz.