Cambio de VOX en la Diputación de Ciudad Real

La concejala de Vox en el Ayuntamiento de Poblete, Patricia Saldaña, tomará posesión como nueva diputada provincial en la Diputación de Ciudad Real en sustitución de Luis Alberto Marín, quien presentó recientemente su renuncia al acta.

Con esta incorporación, el Grupo Vox en la Institución provincial mantiene «intacto su compromiso» con el Gobierno de coalición y «garantiza la estabilidad» del equipo de Gobierno, asegurando la continuidad en la gestión de las áreas que venía desempeñando Marín, según ha informado el partido en nota de prensa.

Patricia Saldaña, arquitecta técnica, emprendedora, formadora, madre de tres hijos y muy implicada en la Asociación de Ayuda a los Niños Ucranianos, aportará su experiencia profesional tras 23 años como empresaria. «Reconocida y solvente gestora», está acostumbrada a dirigir equipos, a planificar trabajo y a optimizar recursos.

Saldaña es concejal de Voxs en el Ayuntamiento de Poblete desde 2023. Vox la define como «comprometida con la política local y con un perfil cercano a los vecinos de su municipio» y destaca que ha participado activamente en numerosas iniciativas municipales.

Su incorporación a la Diputación de Ciudad Real supone un paso adelante en su trayectoria institucional, desde donde trabajará para «trasladar la voz de los municipios al ámbito provincial, reforzando las líneas de trabajo en materia de deporte y promoción de la identidad y tradiciones de nuestra provincia».

La vicepresidenta primera y portavoz del Grupo Vox en la Diputación, María Jesús Pelayo, ha subrayado que la llegada de Saldaña «refuerza la cohesión del equipo y asegura la continuidad de las políticas emprendidas durante el actual mandato», destacando que las áreas de responsabilidad se mantendrán en la misma línea de trabajo, garantizando una gestión «eficaz y cercana» a todos los ciudadrealeños.