El cante flamenco llega este martes a un pueblo de Ciudad Real

El próximo martes, 9 de septiembre, a las 21.00 horas, la localidad manchega de Argamasilla de Alba (Ciudad Real) celebrará la XVIII edición de su Festival de Flamenco, una cita ineludible para los amantes del cante jondo que este año reúne en su cartel a dos figuras «imprescindibles» del panorama actual, Laura Vital y Rancapino Chico.

La cantaora sanluqueña Laura Vital, una de las voces femeninas más destacadas del flamenco contemporáneo, cuenta con una trayectoria avalada por más de una treintena de premios, entre ellos el prestigioso Primer Premio Nacional de Cante Flamenco de Córdoba, según ha informado la propia artista en nota de prensa.

Artista inquieta y versátil, ha paseado su cante por los principales escenarios nacionales e internacionales, combinando la tradición más pura con propuestas renovadoras que acercan el flamenco a nuevos públicos.

Con sus discos ‘Tejiendo Lunas’ y su recién estrenado ‘Pura Vida’, Vital ha consolidado un sello personal caracterizado por la sinceridad, la fuerza expresiva y un profundo respeto a las raíces.

Por su parte, Rancapino Chico, heredero de una de las sagas más emblemáticas del cante, aportará a la velada la hondura y el eco inconfundible que lo han convertido en una de las voces más queridas del flamenco actual.

El XVIII Festival Flamenco de Argamasilla de Alba promete ser una noche «inolvidable», donde la emoción, la verdad y la pureza del cante flamenco resonarán en el corazón de La Mancha. La afición flamenca tiene una cita el próximo 9 de septiembre a las 21.00 horas en la plaza de toros.