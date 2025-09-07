Un joven evacuado al hospital tras un incendio en su vivienda en un pueblo de Ciudad Real

Un hombre de 27 años ha resultado afectado este domingo por inhalación de humo tras registrarse un incendio en una vivienda de Tomelloso (Ciudad Real).

Según informó el Servicio de Emergencias 112, el aviso se recibió a las 17:26 horas por un fuego declarado en un domicilio de la calle Monte. El incendio fue sofocado poco después por los bomberos de la localidad.

El joven fue atendido en el lugar y trasladado posteriormente en una ambulancia de soporte vital básico al hospital de Tomelloso. Hasta la vivienda se desplazaron también efectivos de la Policía Local y un equipo médico de Urgencias.