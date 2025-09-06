Detenidas dos personas en Ciudad Real por alteración del orden público y enfrentarse a la Policía

La Policía Local de Ciudad Real ha detenido este sábado a dos personas en distintas intervenciones por alteración del orden público y enfrentamiento con los agentes, en actuaciones coordinadas con la Policía Nacional.

Según ha informado el cuerpo municipal a través de sus redes sociales consultadas por EFE, la primera detención se ha producido en las inmediaciones de un supermercado situado en la calle Mata, donde un individuo ha sido arrestado tras alterar el orden.

Posteriormente, los agentes han intervenido en un piso de la Avenida de la Mancha, escenario de una riña tumultuaria en la que se empleó un cuchillo de grandes dimensiones.

En este segundo suceso ha sido detenido otro varón por su implicación en los hechos y por enfrentarse a los policías actuantes.

La Policía Local ha subrayado que ambos servicios se han desarrollado de manera conjunta con la Policía Nacional y han concluido con la puesta a disposición judicial de los dos detenidos.