Ciudad Real renueva el Quijote Arena para el debut del BM Caserío en Asobal

Tal y como se comprometió el alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares, tras el ascenso del BM Caserío a la máxima categoría del balonmano español, el Ayuntamiento está realizando diferentes actuaciones en el Pabellón Quijote Arena para cumplir las exigencias que marca la Liga Asobal.

En la mañana de este sábado, el primer edil capitalino y el concejal de Deportes, Pau Beltrán, han comprobado in situ cómo se está llevando a cabo la instalación de la pista de juego, según ha informado el Consistorio ciudadrealeño en nota de prensa.

Beltrán ha explicado que «se trata de una pista azul de goma, desmontable, certificada por Asobal, que cumple rigurosamente con todas las marcas establecidas por la IHF». Pau Beltrán avanza que «próximamente se procederá a la instalación de los nuevos leds laterales, ya se ha reforzado el sistema de sonido y la iluminación del aparcamiento y, en breve, se colocarán los nuevos video marcadores».

«El coste total rondará los 200.000 euros, inversión que va a convertir el Quijote Arena en uno de los mejores pabellones de España, no solo para la práctica de balonmano sino de cualquier otra disciplina», ha añadido.

Beltrán ha incidido en «la apuesta que está haciendo el Ayuntamiento en mejorar las instalaciones deportivas de la ciudad para dar respuesta a las necesidades de los clubes de la capital y usuarios».

Asimismo, ha recordado que «además de estos 200.000 euros invertidos recientemente, con anterioridad se destinaron otros 60.000 euros para hacer reformas muy necesarias y urgentes» y lamenta «la dejadez del anterior equipo de Gobierno en esta materia».

Tanto el alcalde de Ciudad Real como el concejal han manifestado que estas actuaciones «permitirán que el BM Caserío y los equipos que vengan a la capital entrenen y jueguen en las mejores condiciones y por supuesto, que los aficionados disfruten al máximo en cada partido».

El BM Caserío debutará en Liga Asobal el viernes 12 de septiembre a las 20.30 horas ante el Bidasoa de Irún. El partido en el Quijote Arena será ante el Cuenca el 18 de septiembre a la misma hora.

Beltrán ha remarcado que «no solo estamos hablando de un apoyo para afrontar mejoras en nuestras instalaciones deportivas», sino que el Ayuntamiento este año ha reforzado su compromiso con el deporte local mediante la firma de un protocolo de colaboración con el club Balonmano Caserío, «por el que se otorgará un respaldo económico de 200.000 euros de subvención nominativa para la temporada 2025/2026» en su vuelta a la máxima categoría del balonmano español, la Liga Asobal.