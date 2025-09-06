Activo un incendio forestal en Ciudad Real

Un incendio forestal se mantiene activo desde las 10:59 horas de este sábado en Montiel, en la provincia de Ciudad Real, tras ser detectado mediante una llamada particular. Los servicios de extinción trabajan en la zona para controlar el fuego y evitar su propagación.

Hasta el momento han intervenido 14 personas distribuidas en cinco medios, incluidos dos aéreos y tres terrestres. Actualmente permanecen en el terreno 12 efectivos y cuatro medios, realizando labores de vigilancia y remate para asegurar que el incendio no se reactive, según el Sistema de Información de Incendios Forestales.