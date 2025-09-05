Problemas para Repsol en Puertollano

a Coordinadora del Complejo petroquímico de Puertollano ha amenazado con convocar una huelga general si no se resuelven «satisfactoriamente» el conflicto de Eserman y el convenio del metal.

Tras su constitución el pasado mes de julio, dicha coordinadora reunió este jueves a delegados y delegadas de todas las contratas en las que CCOO tiene representación, «acordando mantener una postura de unidad y lucha ante los dos frentes abiertos en estos momentos: Eserman y el convenio del metal».

Además de manifestar el apoyo «incondicional» a la lucha de los trabajadores y trabajadoras de Eserman por la subrogación de sus puestos de trabajo por la nueva contrata, también han mostrado su apoyo a los trabajadores y trabajadoras del metal, que en estos momentos están a expensas de que se retomen las negociaciones del convenio, estancadas por la negativa de la patronal a aceptar las mejoras salariales y laborales propuestas por CCOO.

Reunión de la Coordinadora del complejo petroquímico de Puertollano / Foto: CCOO / Europa Press

«Que sirva esto de aviso a Repsol, porque el apoyo a las personas trabajadoras afectadas por ambos conflictos tiene como consecuencia la unidad en la lucha de todas las contratas del complejo, de tal forma que, si en la próxima reunión del sector del metal prevista para el día 11 no se vislumbran visos de un posible acuerdo con la patronal, se hará una convocatoria de huelga general en todo el complejo», han advertido en nota de prensa desde CCOO.