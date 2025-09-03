La última semana del programa ‘Días sin cole’ cubre todas las plazas en Ciudad Real

El programa “Días sin cole”, que desarrolla la concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Ciudad Real, dentro del Plan Corresponsables, apura ya su última semana y lo hace con pleno, ya que para estos días se han cubierto todas las plazas, por lo que 150 niños de entre 3 y 16 años están apurando sus vacaciones en las instalaciones del antiguo colegio Pío XII con multitud de actividades lúdicas desde las 8 hasta las 15 horas.

El programa continuará siempre que haya días no lectivos, y por ello la concejal de Igualdad, María José Escobedo, ha querido animar a las familias ciudadrealeñas a inscribir a sus hijos e hijas en esta iniciativa en la que “los pueden dejar tranquilos porque aquí desarrollan diferentes actividades tanto físicas como psíquicas y por supuesto todas basadas en la igualdad”.

El Plan Corresponsables continúa durante el curso escolar ofertando diferentes propuestas pensadas para facilitar la conciliación a las familias. Es el caso de “Concilia domicilio”, en el que los padres y madres disponen de un pack de 20 horas que pueden usar desde las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche cuando necesiten realizar alguna gestión o tengan una urgencia.

Foto: Ayto. Ciudad Real

Una vez iniciadas las clases lectivas se pone en marcha el programa “Creciendo”, que se desarrolla en el CAI La Granja, para niños de 5 meses a 3 años, y en el colegio Pío XII, desde los 3 hasta los 16 años, en horario de 17 a 20 horas.

Dirigido especialmente a las familias cuyos niños y niñas empiezan con el primer curso de Educación Infantil, está el programa de “Aseo Infantil”, que pueden solicitar directamente en los centros educativos, cuando se produzcan casos de no control de esfínteres.

El próximo sábado, 13 de septiembre, arrancarán los “Sábados Divertidos” de 10 a 14 horas con actividades en Pío XII pero también con salidas al exterior.

Y a todo ello hay que sumar el “Aula recapacita” para alumnado de Educación Secundaria que sea suspendido temporalmente de la actividad lectiva, que pueden acudir durante ese periodo al colegio Juan Alcaide. Mismo espacio donde, desde este miércoles, las familias beneficiadas por las ayudas a material escolar ya pueden recoger sus vales que podrán canjear posteriormente en papelerías o tiendas de deporte. El horario es de 8 a 14 horas.

Todas las acciones que se llevan a cabo desde el Plan Corresponsables son actuaciones financiadas con cargo a los fondos recibidos del Ministerio de Igualdad, Secretaría de Estado de Igualdad y para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, en el marco del Plan Corresponsables para el ejercicio de 2025.