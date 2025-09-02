El pueblo de Ciudad Real donde se come muy bien y que casi nadie conoce: es el templo de los guisos 

La localidad de Torrenueva (Ciudad Real) ha sido reconocida por National Geographic como uno de los mejores destinos gastronómicos de España. En su reciente ranking de los 18 pueblos del país donde mejor se come, ocupa el segundo puesto, solo por detrás de Peñafiel (Valladolid).

Según informa la revista, uno de los responsables de este reconocimiento es el restaurante Retama, galardonado con una estrella Michelin. «Su chef trabaja con el producto manchego y antepone los guisos y las tradiciones por encima de la modernidad», señala. Esto ha conseguido colocar al municipio en el mapa gastronómico español.

Pero, además de Torrenueva, National Geographic también incluye en su lista a otros dos pueblos de Castilla-La Mancha: Casas Ibáñez (Albacete), en el puesto cinco gracias a Cañitas Maite, y Sigüenza (Guadalajara), en el séptimo lugar con propuestas como El Molino de Alcuneza o El Doncel, ambos también con estrella Michelin.

Este reconocimiento supone un impulso para la gastronomía castellanomanchega y, en especial, para Torrenueva, que se consolidad como un destino imprescindible para los amantes del buen comer.