Hospitalizado el obispo emérito de Ciudad Real

El obispo emérito de la diócesis de Ciudad Real, monseñor Gerardo Melgar Viciosa, ha sido ingresado en el Hospital General Universitario de Ciudad Real después de sufrir este sábado un episodio de desorientación mientras presidía la celebración vespertina por el 25 aniversario de la coronación canónica de la Virgen de la Estrella, en Miguelturra.

El prelado mostró dificultades para continuar la homilía, lo que ha motivado la intervención inmediata de sacerdotes y voluntarios de Protección Civil presentes en el acto, además de los servicios sanitarios del 112, que lo trasladaron rápidamente al hospital de la capital.

Según ha informado este domingo la Diócesis en un comunicado, monseñor Melgar se encuentra consciente, animado y estable, aunque permanecerá bajo observación al menos durante 48 horas por prudencia clínica, antes de establecer un diagnóstico o iniciar tratamiento.

La diócesis de Ciudad Real ha agradecido públicamente la actuación de Protección Civil, del 112 y de los profesionales sanitarios del Hospital General.

Al mismo tiempo, ha confirmado que han quedado suspendidos todos los actos previstos en la agenda del obispo emérito, incluida la misa de acción de gracias programada para el 13 de septiembre en la Catedral con motivo del relevo episcopal, hasta que se emita una nueva indicación sobre su evolución.

En su comunicado, la institución eclesiástica ha solicitado a los fieles y a toda la diócesis oraciones por la pronta recuperación de monseñor Melgar, quien ha sido obispo de Ciudad Real desde 2016 hasta el pasado mes de julio, cuando presentó su renuncia por motivos de edad y quedó como administrador apostólico hasta la toma de posesión del nuevo obispo.