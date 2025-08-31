El pimiento y su protagonismo en este pueblo de Ciudad Real

El presidente de la Diputación de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde, ha destacado este domingo en Villanueva de los Infantes que la Fiesta del Pimiento, cuya programación incluye la elaboración del Pisto Gigante y las Jornadas de Folclore, representa «la unión de tradición, cultura y fiesta popular» y constituye una de las expresiones más genuinas de la identidad de la comarca del Campo de Montiel.

Valverde ha dicho que la institución provincial a la que representa «seguirá respaldando estas manifestaciones colectivas, porque son motor de desarrollo económico, de proyección turística y de cohesión social».

«El cultivo del pimiento ha estado muy presente en la historia y en la economía de esta tierra, y su celebración a través de esta gran fiesta nos recuerda quiénes somos», ha señalado Valverde, quien también ha puesto en valor el trabajo de la Asociación Turinfa, del consistorio infanteño y de quienes se implican en la celebración de las Jornadas de Folclore. «Para la Diputación es una satisfacción colaborar en esta cita que aúna raíces, folclore y orgullo de pertenencia», ha asegurado.

También ha querido felicitar al alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares, por «haber entendido que la unión de las celebraciones populares de nuestra provincia es importante para cada una de ellas». En este sentido, ha resaltado el hermanamiento entre la Fiesta del Pimiento y la Pandorga, al considerarlas dos expresiones identitarias de enorme valor para el territorio. «Son fiestas que reivindican nuestra historia, el trabajo de generaciones de agricultores y hortelanos, y que merecen ser conocidas en toda España», ha comentado para recordar, acto seguido, que el Día del Pisto Gigante consiguió batir el Récord Guinness en 2016 y sigue creciendo en participación y en cantidades elaboradas.

UN PUEBLO QUE SE VUELCA

La alcaldesa de Villanueva de los Infantes, Carmen María Montalbán, ha precisado que esta fiesta «tiene éxito porque se involucra todo un pueblo». Más de 400 personas participaron en la tradicional «corta del pimiento», un acto comunitario que precede a la elaboración del pisto.

«Es una fiesta donde reivindicamos nuestras tradiciones, nuestra cultura y nuestra gastronomía, poniendo en valor el producto del pimiento de Infantes y el trabajo de nuestros agricultores», ha señalado.

Ha felicitado, además, a la Asociación Cruz de Santiago «por el éxito de las Jornadas Nacionales de Folclore», que complementan la programación con espectáculos cada noche en la Plaza Mayor.

Por su parte, el alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares, ha subrayado que «la capital tiene la suerte de representar a una provincia con localidades tan preciosas como Villanueva de los Infantes». Cañizares ha remarcado la importancia de «fortalecer los lazos entre fiestas que representan lo que somos, como la Pandorga en Ciudad Real y la Fiesta del Pimiento en Infantes», y ha animado a todos los ciudadanos a conocer el Campo de Montiel.

UN PISTO GIGANTE QUE CRECE

La presidenta de Turinfa, María Luisa Miguel, ha explicado que este año se han utilizado 1.800 kilos de pimiento, 900 de tomate, 300 de carne y 90 litros de aceite virgen, además de la sal y «la magia de los cocineros», que son quienes logran que el plato resulte «rico, rico, rico».

Miguel ha hecho hincapié en la laboriosa preparación del evento, que comenzó ayer con la «cortá» del pimiento en la que colaboraron más de 400 vecinos. No ha dudado en lanzar Miguel , una invitación a todos porque «quien lo prueba, repite. Ojalá tengamos que seguir batiendo récords».

David Hurtado, vicepresidente de la Asociación Cruz de Santiago, ha afirmado que la jornada de hoy es «el colofón de las Jornadas Nacionales de Folclore y del mercado manchego».

«Queremos dar las gracias a todas las personas que han pasado por aquí durante estos días y animar a que vengan esta noche al cierre de la fiesta. Cada año es más grande y mejor, y el Campo de Montiel se está conociendo en todo el mundo gracias a este esfuerzo colectivo», ha comentado.