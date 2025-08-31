Cortada una carretera de Ciudad Real por un incendio

infoCLM Send an email 31 agosto, 2025 - 18:23

La CM-4107, a su paso por el término municipal de Daimiel, está cortada al tráfico a la altura de su kilómetro 4 debido a un incendio de rastrojo próximo a la carretera, según ha informado el 112 de la región.

El servicio de atención de urgencias castellanomanchego recibía el aviso este domingo a las 16.26 horas. Desde el 112, indican que, tras el corte, no hay paso alternativo.

Un incendio que era detectado por un vigilante fijo y en el que en estos momentos trabajan seis medios de extinción (uno aéreo y cinco terrestres), así como 32 personas.

