Se movilizan distintos medios y servicios municipales para atender el incidente del tren AVE

El Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava ha informado de que ha activado «una respuesta inmediata» tras tener conocimiento del incendio declarado en la máquina de cola de un tren AVE que cubría el trayecto entre Almería y Madrid, que se vio obligado a detenerse en el término municipal rabanero.

Un operativo municipal se desplazó rápidamente a la zona para colaborar en las labores de asistencia a los 210 pasajeros que fueron evacuados, participando activamente efectivos de la Policía Local, voluntarios de Protección Civil y personal del servicio de Obras del Ayuntamiento.

También se personaron y colaboraron con el resto de integrantes de otras unidades de emergencias sanitarias y de incendios el alcalde, Jesús Ruiz; el concejal de Seguridad, José Antonio García; y el también concejal, Álvaro Calso, facilitando la logística necesaria para que todas las operaciones resultasen satisfactorias.

La principal labor del equipo municipal se centró en garantizar el bienestar de los pasajeros mientras esperaban una solución para continuar su viaje, distribuyendo agua a las personas afectadas y prestando ayuda en el traslado y otras atenciones a quienes así lo necesitaron.

Según ha informado el concejal García Serrano, «nuestra prioridad ha sido la seguridad y el bienestar de los pasajeros y en cuanto hemos tenido conocimiento del suceso, nos hemos coordinado y desplazado al lugar para ofrecer apoyo inmediato, colaborando en todo lo necesario con los servicios de emergencia».

El incendio, que afectó exclusivamente a la unidad motriz trasera del convoy, fue sofocado con celeridad por los bomberos, sin que se produjeran daños personales ni se extendiera al entorno natural. La rápida actuación de los equipos de emergencia evitó que el incidente tuviera mayores consecuencias.

Desde el Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava se ha permanecido en contacto con los responsables del operativo para asegurar una coordinación eficaz y ofrecer todos los recursos municipales disponibles hasta la completa resolución de la incidencia.