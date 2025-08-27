Abierto el plazo de inscripción para el XXXIV Curso de Pintura “López Villaseñor” de Ciudad Real

La concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Ciudad Real ya ha abierto el plazo de inscripción para la extensión del XXXIV Curso de Pintura “López Villaseñor”, que está previsto que comience a primeros de octubre y se prolongue durante 8 meses. La oferta comprende 160 plazas, que serán distribuidas en 8 grupos de 20 personas con horarios de mañana y tarde.

Ayuntamiento de Ciudad Real

Este curso surge de la voluntad del propio artista Manuel López Villaseñor, que así lo solicitó cuando cedió su obra para el museo al que da nombre con el objetivo de que fuera un espacio vivo, sirviendo como vía de comunicación entre el arte, los artistas y el público en general. Así lo ha recordado el concejal de Cultura, Pedro Lozano, “es muy interesante la aportación que hacen los propios alumnos, caminando por las salas del museo analizando las obras de Villaseñor con amigos o familiares, que hacen que haya un dinamismo importante. Luego cuando pasa el tiempo vemos los resultados de estos cursos, como es la Asociación de Amigos de la Pintura López Villaseñor, que está formada por gente que se ha formado en ellos, que ahora organizan exposiciones y otro tipo de concursos y actividades relacionadas con nuestro museo, que enriquecen ese planteamiento de la pintura ante la ciudadanía, aproximan a nuestros vecinos a comprenderla de una manera viva, por eso este curso es fundamental”.

Las clases estarán impartidas de nuevo por Jesús Arévalo, que como cada año buscará profundizar en aspectos diferentes a los tratados en ediciones anteriores. Así, en esta ocasión se trabajará sobre el retrato, tanto en su parte teórica como en su parte práctica, “se van a estudiar las proporciones, el encaje del rostro, las expresiones, y se van a utilizar diferentes materiales pictóricos como la acuarela, el óleo o el acrílico”, explica Sonia González, la actual responsable de los museos municipales, quien recuerda además que al finalizar el curso se hará una exposición con todos los trabajos que han ido realizando los alumnos.

Las inscripciones se pueden presentar a través del registro del Ayuntamiento, tanto de forma telemática como presencial, hasta el próximo 12 de septiembre. El 18 de septiembre se celebrará el sorteo y el 23 se publicarán las listas de admitidos, que tendrán que formalizar la matrícula y hacer el pago desde el 24 hasta el 30 de septiembre. El coste de la matrícula es de 150€, como en años anteriores, y se podrá abonar a través del portal tributario del Ayuntamiento. El inicio de las clases está previsto para el 6 de octubre.