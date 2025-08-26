Compromiso de la Diputación de Ciudad Real con el futuro de la agricultura y la viticultura

El presidente de la Diputación de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde Menchero, ha reivindicado hoy en Tomelloso, en el marco de la celebración de la XXXIX edición del Día del Viticultor organizado por organización agraria ASAJA, la necesidad de exigir una Política Agraria Común (PAC) sin recortes para los agricultores, que se garantice la justicia en la distribución del agua y de que se declare oficialmente la plaga de conejos que afecta a los cultivos en la provincia.

Valverde, que ha estado acompañado en el acto por la vicepresidenta segunda de la Diputación, Sonia González, y por el diputado provincial y concejal de Tomelloso, Benjamín de Sebastián, ha asegurado que “vivimos un momento de gran incertidumbre en torno a la PAC, con posibles recortes y con una gestión que puede dejar en manos del Gobierno central la redistribución de fondos hacia fines que nada tienen que ver con la agricultura. El dinero de la PAC debe llegar a quienes son los protagonistas de este esfuerzo, los agricultores y ganaderos de nuestra provincia y de nuestra región”.

En relación al problema del agua, ha asegurado que se siguen produciendo recortes sin que haya una solución a las explotaciones prioritarias. “Se avecinan fuertes recortes en las dotaciones de agua para 2027, que sin duda afectarán gravemente a la agricultura y, particularmente, al sector vitivinícola de Ciudad Real”, ha advertido.

Asimismo, ha puesto el acento en la plaga de conejos que continúa sin respuesta efectiva en la provincia. Ha comentado, a este respecto, que “es necesario que se declare oficialmente como plaga para que los agricultores puedan recibir las ayudas que merecen y poder combatir un problema que está afectando de forma directa a la producción agrícola y vitivinícola”.

Valverde también ha mostrado su preocupación por las restricciones derivadas de la gestión de los nitratos, que pueden reducir las superficies cultivables y limitar el abonado de las explotaciones, “lo que supone nuevas trabas a la agricultura”.

En este contexto, el presidente de la institución provincial ha insistido en que es momento de escuchar a los protagonistas del mundo rural. “Si escuchamos más a agricultores y ganaderos, haremos mejor las cosas”, ha dicho antes de hacer público el compromiso de la Diputación de Ciudad Real de apoyar “cualquier iniciativa que beneficie a un sector que es fundamental para la provincia y para Castilla-La Mancha”.

Valverde ha felicitado las fiestas en honor de la Virgen de las Viñas a los tomelloseros y a ASAJA por la organización del Día del Viticultor, así como a las personas y entidades que han recibido reconocimientos en la XXXIX edición del evento. “La viticultura es un sector económico esencial, que no solo sustenta a miles de familias, sino que ha moldeado el paisaje y la identidad de nuestra provincia. Sabéis del importante apoyo que la Diputación Provincial da a este sector, para que el vino de Ciudad Real y de Castilla-La Mancha siga ganando prestigio y mercados. Y en ese compromiso nos seguiréis encontrando en el presente y en el futuro”, ha añadido.

Premios y reconocimientos

El XXXIX Día del Viticultor se ha celebrado en el Auditorio López Torres de Tomelloso en base a un programa de actos que ha reunido a representantes de todas las administraciones, del sector agrario y del ámbito académico. La jornada ha comenzado con la inauguración del evento, en la que han intervenido el presidente de ASAJA Tomelloso, Emilio Cepeda; el alcalde de la ciudad, Javier Navarro; la viceconsejera de Política Agraria Común de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Mariana de Gracia; el secretario general de ASAJA Castilla-La Mancha, Florencio Rodríguez; el presidente nacional de ASAJA, Pedro Barato; y el presidente de la Diputación de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde.

A continuación, el presidente de Cooperativas Agro-Alimentarias de España, Ángel Villafranca Lara, ha pronunciado una conferencia en la que han sido analizados los principales retos del sector vitivinícola y de la agricultura en su conjunto.

Con posterioridad se han entregado los premios de los concursos regionales de arada y de habilidad con tractor y remolque, pruebas tradicionales que han puesto en valor la pericia de los agricultores y su vinculación con la tierra. Entre ellos, ha destacado el trofeo al mejor clasificado más joven de Tomelloso del Concurso de Habilidad con Tractor, que ha sido entregado por el presidente de la Diputación a Miguel Navarro Castillejo. El premio al concursante de mayor edad ha recaído en Jesús Miguel Benito Grande.

La programación ha continuado con la concesión del galardón “Ganimedes” al Restaurante Trujillo Catering, recogido por Pablo José Trujillo Torres, así como con los reconocimientos a personas ligadas al trabajo y al compromiso con ASAJA, que en esta edición han recaído en la S.A.T. Campos, recogido por María Ángeles Sánchez Gallego, y en Tomasa Paraíso Serrano. También ha sido distinguido como Socio de Honor Marcelino Novillo Losa, miembro de ASAJA-Tomelloso ya retirado de las labores agrícolas.

Otro momento relevante de la jornada ha sido la entrega del galardón “Venencia, Ciudad de Tomelloso” a la Universidad de Castilla-La Mancha, recibido por su rector, José Julián Garde López-Brea, quien además ha intervenido para agradecer el reconocimiento y poner en valor la cooperación de la institución académica con el sector agroalimentario.

En el tramo final, el presidente nacional de ASAJA, Pedro Barato, ha ofrecido una intervención centrada en la situación actual del campo y en los desafíos de futuro, antes de dar paso a la clausura oficial del acto, que ha corrido a cargo del presidente de la Diputación de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde.

La celebración ha concluido con un vino de honor en el exterior del Auditorio López Torres, al que han asistido afiliados y amigos de ASAJA, en un ambiente de confraternidad que ha cerrado una intensa jornada de reivindicación, análisis y celebración del trabajo de los viticultores y agricultores.