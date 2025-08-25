La Diputación de Ciudad Real respalda la cultura con la inauguración del Festival ‘Lazarillo’ en Manzanares

La vicepresidenta segunda de la Diputación de Ciudad Real, Sonia González, participó el pasado sábado en la entrega del ‘Premio Escena 2025’ al director y actor Andrés Lima, un acto con el que arrancó la 51 edición del Festival Internacional de Teatro Contemporáneo (FITC) ‘Lazarillo’ de Manzanares, que reunirá hasta el próximo día 30 de agosto propuestas caracterizadas por su compromiso y vanguardia, además de exposiciones artísticas y música.

Ganador de cinco premios Max a la mejor dirección y del Premio Nacional de Teatro 2019, Lima recogía este reconocimiento por su trayectoria y compromiso con las artes escénicas en el marco de un festival donde participó hace años con su compañía Animalario con la puesta en escena de “Alejandro y Ana: Lo que España no pudo ver del banquete de la boda de la hija de presidente”.

Un festival que continua su programación este martes con el montaje “Juicio a la razón”, a cargo de la compañía Paloma Merelló, tras el que tendrá lugar el miércoles un formato ya clásico como es el Microfitc, a cargo de Microteatro por Dinero, mientras el jueves llega el aclamado showdrag “Vaga y Maleanta” de Oniria Teator, y el viernes “Las Couchers” y su humor absurdo-filosófico.

El teatro de calle también ocupa un espacio privilegiado con el espectáculo de malabares y equilibrismo “Llar”, de Producirk que se podrá ver de forma gratuita hoy a las 22:00 horas, en la Plaza de la Constitución, mientras el teatro de sala llegará el próximo sábado 30 de agosto con “No estoy de frente” de 16 Escalones Producciones, dirigida por Paco León, a las 20:00 horas en el Gran Teatro, y con posterioridad, a las 23:00 horas se podrá disfrutar en el corral del centro ‘Ciega de Manzanares’ del artista emergente Korashe.

Dos exposiciones artísticas completan la programación, “Formas Inconformes de Miguel Vela, instalada en el Gran Teatro, y “retratos en tinta”, de Carlos Pintado, en el corral de ‘La Ciega’.