La Diputación de Ciudad Real respalda el inicio de las fiestas de Almagro en honor a San Bartolomé

La vicepresidenta segunda de la Diputación de Ciudad Real Sonia González, asistía el pasado sábado a la inauguración oficial de las fiestas de Almagro, en honor de su patrón San Bartolomé.

Unas fiestas que dieron el pistoletazo de salida con la proclamación de las reinas y damas, y el tradicional pregón a cargo de Lucas Calzado Arija, un almagreño palentino de corazón, que, a pesar de haber nacido fuera de Almagro, mantiene profundas raíces en la localidad.

La inauguración oficial se desarrolló en el recinto ferial hasta donde se desplazaron las autoridades en una comitiva, acompañada por la banda de música y los gigantes y cabezudos, para dar lugar al tradicional corte de cinta y encendido de luces y fuegos artificiales dando inicio así a unas de las ferias más destacadas de la ciudad donde se vive un ambiente de convivencia, respeto y alegría.

La también responsable del área de Impulso Económico y Territorial a la provincia ponía en valor el arraigo de estas fiestas donde se aúna tradición y modernidad en una ciudad como Almagro donde la cultura se respira en cada rincón de la localidad durante todo el año, especialmente durante el verano con su Festival Internacional de Teatro Clásico, que además constituye un revulsivo económico para nuestro territorio.