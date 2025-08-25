La Diputación de Ciudad Real acompaña a Membrilla en el arranque de sus fiestas patronales

El presidente de la Diputación, Miguel Ángel Valverde, junto a miembros del equipo de gobierno y elalcalde de Membrilla, Jorge Navas ,asistieron al acto inaugural de las fiestas patronales de los Desposorios de la Virgen del Espino y San José, que es una de las celebraciones más emblemáticas de la provincia, cuyos orígenes se remontan al siglo XIII.

Valverde destacó la singularidad de estas fiestas tradicionales a las que definió como “un referente de tradición y devoción que merece ser conocidas por todos y que reflejan identidad e historia”. El presidente de la institución provincial tuvo palabras de agradecimiento para el alcalde Jorge Navas por la invitación a compartir con los vecinos de Membrilla unos días tan entrañables y subrayó el firme compromiso de la Diputación con todos los municipios “apoyando con recursos a los pueblos de Ciudad Real, porque creemos que las tradiciones no solo forjan nuestra identidad, sino que también generan desarrollo económico y son motor de oportunidades”.

En este sentido, recordó que dicho compromiso se materializa también en la inversión económica que la Diputación ha destinado a Membrilla en 2024 y en lo que llevamos de 2025, cercana al millón de euros, contribuyendo a mejorar infraestructuras y servicios en beneficio de sus vecinos. Subrayaba Valverde que “los aliados fundamentales del desarrollo de la provincia son los ayuntamientos y Membrilla es un buen ejemplo de ello, con un equipo de gobierno que trabaja incansablemente por mejorar la calidad de vida de sus vecinos”.

Por su parte, el alcalde Jorge Navas subrayó el arranque oficial de los Desposorios 2025 con un pregón “novedoso y emotivo”, protagonizado por niños del municipio junto a su maestra, que emocionaron a todos los asistentes. Asimismo, destacó la programación variada de estas fiestas, que incluye actividades culturales, deportivas, sociales y musicales para todas las edades.

Navas subrayó también el impacto de la celebración, que atrae a numerosos visitantes, especialmente a membrillatos que residen fuera y regresan para compartir las fiestas, así como a vecinos de localidades cercanas como Manzanares, La Solana o Valdepeñas.

Finalmente, el alcalde de Membrilla quiso también agradecer la colaboración de la Diputación Provincial, “fundamental para el desarrollo y modernización de instalaciones y servicios en Membrilla”, y destacó que la presencia del presidente Valverde es una muestra del “apoyo cercano y constante” de la institución. Unas fiestas que se han desarrollado con gran éxito y que han contado con la presencia de la vicepresidenta Sonia González, del vicepresidente Adrián Fernández, y del diputado provincial Carlos Martín de la Leona, entre otras autoridades.