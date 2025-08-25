Este pueblo de Ciudad Real recupera las corridas con el apoyo de la Diputación provincial

El presidente de la Diputación de Ciudad Real y alcalde de Bolaños de Calatrava, Miguel Ángel Valverde Menchero, ha mostrado su satisfacción por la recuperación de la tradición taurina en sulocalidad coincidiendo con la celebración de las fiestas patronales en honor al Santísimo Cristo de la Columna. El municipio volverá a acoger una corrida de toros el próximo 12 de septiembre, con un cartel “excepcional” en el que se anuncia la reaparición del maestro de la tierra Aníbal Ruiz, junto a las figuras del toreo Manuel Jesús Cid, “El Cid”, y David Fandila, “El Fandi”.

“Para Bolaños es un motivo de orgullo volver a recuperar una corrida de toros con un cartel que incluye a una figura de la tierra como Aníbal Ruiz, en la plaza donde tantas grandes tardes ha protagonizado”, ha señalado Valverde, quien ha destacado también el compromiso de la Diputación de Ciudad Real con la tauromaquia. “Desde la institución provincial apoyamos a los toreros y ganaderías de nuestra tierra, porque entendemos que es una forma de enraizar en nuestra identidad, nuestras tradiciones y nuestra cultura”, ha añadido.

Valverde ha recordado la estrecha vinculación del municipio con la fiesta de los toros, mencionando a históricos matadores como Cacheta o José Ruiz Calatraveño. Y ha confiado en que la corrida despierte “la ilusión de la afición local” y sirva para fomentar el crecimiento de los festejos taurinos en la provincia.

Ha subrayado, asimismo, la importancia de ofrecer “espectáculos serios, con ganaderías de prestigio y empresas responsables”, así como de facilitar precios populares para acercar la fiesta a los jóvenes. En este sentido, ha puesto en valor que las entradas puedan adquirirse desde 20 euros, lo que facilitará una buena respuesta de público.

En cuanto al cartel anunciador, Valverde ha elogiado la elección de la imagen del Castillo de Doña Berenguela, icono de Bolaños y de la provincia de Ciudad Real, como elemento diferenciador. “Es un acierto singularizar el cartel con un símbolo que representa a todos los bolañegos”, ha dicho.

La Diputación Provincial mantiene una línea de apoyo para fomentar la celebración de festejos taurinos en la provincia siempre que incluyan en sus carteles a toreros o ganaderías locales. Del mismo modo, tal y como ha recordado Valverde, se ayuda a la escuelas taurinas que desarrollan su actividad en nuestro territorio.

Por su parte, Nacho Lloret, empresario taurino que debuta en Bolaños de Calatrava, ha señalado que esta corrida supone “un reto muy bonito” después de varios años sin toros en la localidad. “Había casi una necesidad de volver a abrir la plaza y creo que hemos conseguido confeccionar un cartel con mucho atractivo, con toreros queridos y de primer nivel, que harán que vivamos una gran tarde de toros”, ha destacado.

Lloret ha expresado su agradecimiento a la Diputación de Ciudad Real por su firme compromiso con la tauromaquia. A este respecto, ha asegurado que “no es lo mismo afrontar un reto sintiéndote solo que hacerlo con un respaldo institucional tan evidente como el que muestra la Diputación”. “Eso nos da más ilusión y más responsabilidad para estar a la altura”, ha apostillado.

Lloret ha hecho también un balance positivo de la Feria de la Virgen del Prado en Ciudad Real 2025, organizada por su empresa, destacando la “gran respuesta del público” y la proyección futura que abre para la capital y la provincia en el mundo taurino.