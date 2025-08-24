Un proyecto de Ciudad Real llevará un comedor escolar a niños en África

Cáritas Diocesana de Ciudad Real en su trabajo de cooperación al desarrollo en Benín en colaboración con los padres Oblatos de San Francisco de Sales y las Hermanas Terciarias Capuchinas de la Sagrada Familia, se dispone a desarrollar el proyecto ‘equipamiento de un comedor escolar en la en la periferia sur de la ciudad de Parakou’.

El comedor escolar nace de una demanda expresa tanto de las asociaciones de padres y madres del alumnado como del delegado del distrito, quienes han transmitido su inquietud por mejorar las condiciones de acceso y permanencia escolar, especialmente de los niños y niñas en situación de vulnerabilidad alimentaria, según ha informado Cáritas por nota de prensa.

Es un complejo escolar con capacidad para de 980 alumnos, con edificios para educación primaria y secundaria, y que, entre sus instalaciones, dispone de una zona deportiva anexa, y de una biblioteca y una sala de informática.

El espacio destinado a albergar el comedor escolar está ubicado dentro del complejo escolar de San Francisco de Sales, en el edificio de la escuela primaria. Se trata de la gran sala principal de 18 metros por 7 metros, que va ser apoyado económicamente desde el Ayuntamiento de Ciudad Real.

Las familias colaborarán aportando vajilla y cubiertos, así como una contribución en especie (productos alimenticios) o económica, al momento de la inscripción.

Además, el alumnado participará en el mantenimiento del espacio, supervisado por el personal docente.

lleva trabajando en Benín, a través de la acción social de Cáritas Interparroquial de Ciudad Real mediante el programa de cooperación internacional, que desde 2018 se lleva colaborando con las dos contrapartes, los padres Oblatos de San Francisco de Sales y las Hermanas Terciarias Capuchinas de la Sagrada Familia, al igual que con proyectos de cooperación en otros países.

Según exponen desde Cáritas, los Misioneros Oblatos de San Francisco de Sales trabajan en el ámbito de la educación en Benín desde el año 1987 y conocen en profundidad la problemática de las comunidades y sus habitantes.

La Congregación de los Oblatos de San Francisco de Sales, como contraparte local, mantiene una relación directa, permanente y significativa con la comunidad beneficiaria del proyecto, ya que gestiona de forma integral el complejo educativo donde se desarrollará el comedor escolar.

Esta comunidad educativa, ubicada en los suburbios del sur de Parakou, está compuesta por más de 500 estudiantes, sus familias, el profesorado y diversos actores comunitarios.