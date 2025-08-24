Un hospital de Ciudad Real se suma a un proyecto nacional que sitúa al paciente en el centro de la atención

La Gerencia de Atención Integrada de Tomelloso, dependiente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM), participa en el estudio nacional Teleprom-Naveta, un proyecto innovador que mide la efectividad, seguridad y experiencia de los pacientes en tratamiento con medicamentos hospitalarios de dispensación ambulatoria (MHDA) y en Hospital de Día.

Coordinado por la Asociación de Farmacéuticos de Unidades de Pacientes Externos de Islas Baleares (FARUPEIB), este estudio multicéntrico cuenta con la colaboración de servicios de Farmacia Hospitalaria de toda España. Su objetivo es incorporar de manera sistemática las medidas de resultados reportados por los pacientes (PROMS) y la experiencia reportada por los pacientes (PREMS) en la atención farmacéutica.

En Tomelloso, la investigación está liderada por Piedad López, farmacéutica del Servicio de Farmacia y responsable del Área de Pacientes Externos. La participación comenzó con pacientes con psoriasis y actualmente se ha ampliado a otros grupos, como pacientes con migraña, aunque el modelo está diseñado para múltiples patologías crónicas, entre ellas artritis reumatoide, espondilitis anquilosante, esclerosis múltiple, urticaria crónica o fibrosis pulmonar idiopática.

La metodología combina la atención presencial con un seguimiento telemático. A través de la plataforma Naveta, los pacientes completan periódicamente cuestionarios desde su teléfono móvil u ordenador, lo que permite registrar de manera estructurada su evolución clínica, la calidad de vida relacionada con la salud y posibles incidencias que podrían pasar inadvertidas en la consulta presencial.

Este modelo asistencial aporta ventajas significativas, ya que mejora la comunicación con el paciente, permite detectar precozmente problemas de seguridad, eficacia o adherencia terapéutica, y contribuye a diseñar intervenciones personalizadas para optimizar los resultados en salud.

Según ha explicado Piedad López, “la incorporación sistemática de PROMS y PREMS supone un cambio de paradigma en la atención farmacéutica hospitalaria, ya que permite identificar de forma temprana a los pacientes que pueden beneficiarse de una intervención más específica, mejorar su satisfacción con la asistencia y, sobre todo, potenciar su calidad de vida”.

La participación de la Gerencia de Tomelloso en este proyecto nacional refleja su compromiso con la innovación asistencial y con modelos que sitúan al paciente en el centro de las decisiones, integrando la tecnología para ofrecer una atención más proactiva y personalizada.