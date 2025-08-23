Una fuga de gas obliga a desalojar unas 50 viviendas en Ciudad Real

Una fuga en un depósito de gas propano en la calle Azucena de Ciudad Real Capital ha obligado este sábado al desalojo preventivo de unas 50 viviendas, afectando a aproximadamente 70 vecinos, según ha informado el servicio de emergencias 112 a Info CLM.

El aviso se ha recibido a las 12:59 horas. No se han registrado heridos y al lugar han acudido la Policía Nacional, la Policía Local, bomberos y técnicos de Repsol Butano, empresa responsable del suministro de gas propano.

Tras varias horas de evacuación preventiva, el 112 ha actualizado que los bomberos han dado por finalizado el incidente y los vecinos han podido regresar a sus viviendas con normalidad.