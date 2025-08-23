Controlado el incendio forestal de Ciudad Real

El incendio forestal que afectaba a Brazatortas, en la provincia de Ciudad Real, ha descendido a Situación Operativa Nivel 0, lo que ha permitido restablecer el tráfico en la carretera N-420. El control del fuego se registrado a las 18:08 horas de este sábado.

Actualmente permanecen en la zona 11 efectivos distribuidos en dos medios terrestres, mientras que los medios aéreos han sido retirados, tal y como informa el Sistema de Información de Incendios Forestales. Gracias a la intervención rápida y coordinada de los servicios de extinción, el incendio ya no representa un riesgo grave y se continúan los trabajos de remate para garantizar la seguridad total del área afectada.