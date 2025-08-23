Activo grave incendio forestal en Ciudad Real

Un incendio forestal se encuentra activo desde las 16:46 horas de este sábado en Brazatortas, provincia de Ciudad Real. El fuego se ha clasificado en Situación Operativa Nivel 1 por su afección a bienes de naturaleza no forestal y por la presencia de humo que afecta se ha cortado la circulación en la carretera N-420.

El incendio fue detectado por un vigilante fijo. En las labores de intervención participan 53 personas repartidas en diez medios, incluyendo tres aéreos y siete terrestres, para contener el fuego y prevenir su propagación., según informa el Sistema de Información de Incendios Forestales.