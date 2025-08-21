Investigado por un accidente de tráfico donde murió una persona en Ciudad Real

La Guardia Civil ha investigado a una persona como presunta autora de un delito de homicidio por imprudencia grave en siniestro vial y otro de conducción bajo la influencia de drogas.

Los hechos ocurrieron sobre las 1.40 horas del día 22 de julio de 2025 en el kilómetro 79,900 de la carretera CM-403 (Menasalbas-Ciudad Real), en el término municipal de Piedrabuena (Ciudad Real), cuando el vehículo que conducía el ahora investigado se salió de la vía por el margen izquierdo, chocó contra la infraestructura de la vía y volcó finalmente en forma de tonel.

Según informa el instituto armado, como consecuencia del reseñado siniestro vial resultó herido de carácter leve el conductor del automóvil y fallecido un joven de 20 años que viajaba como ocupante.

Foto: Guardia Civil / Europa Press

Realizadas las preceptivas pruebas de detección de drogas al conductor del turismo arrojaron resultado positivo a THC (tetrahidrocannabinol).

Una vez realizadas las investigaciones tendentes al esclarecimiento de las circunstancias que concurrieron en el siniestro vial y recibido el informe positivo del ensayo confirmatorio de drogas en saliva realizado por el laboratorio de referencia, por componentes del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Ciudad Real se ha procedido a la investigación del conductor del vehículo siniestrado como presunto autor de sendos delitos de homicidio por imprudencia grave en siniestro vial y conducción bajo la influencia de drogas tóxicas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas.

Las diligencias han sido remitidas al decanato de los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción de Ciudad Real.