La magia conquista a los más pequeños en los Jardines del Prado de Ciudad Real

Los niños y niñas de Ciudad Real han vivido hoy una mañana ilusionante en los Jardines del Prado. Como parte de la programación de actividades organizadas por la concejalía de Infancia con motivo de la Feria en honor a la Virgen del Prado, el Pandorgo 2025, Dani Rodríguez, ha ofrecido un espectáculo de magia pensado para el disfrute de toda la familia, desde los más pequeños hasta los mayores. Una propuesta que Dani Rodríguez ha creado “para que se diviertan todos los que vengan”, en la que los asistentes han acabado convirtiéndose en los protagonistas de los trucos y juegos, con elementos clásicos como cartas, pañuelos, etc.

El concejal de Juventud e Infancia, Pau Beltrán, se ha mostrado muy satisfecho con la respuesta que han dado las familias ciudadrealeñas a las convocatorias matinales de Feria. Hoy el entorno del Templete del Prado se ha llenado con la presencia de pequeños y mayores, y a lo largo de toda la semana la asistencia ha sido también muy alta. El edil considera que recuperar este espacio para las propuestas infantiles “ha sido un acierto total” y ha subrayado que “a los más pequeños les han encantado” las variadas ofertas que desde el pasado sábado se han venido celebrando. Beltrán afirma que con estas iniciativas se demuestra que en Ciudad Real “tenemos una Feria para todas las edades”.

El alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares, acompañado por otros integrantes de la corporación municipal entre los que se encontraban los responsables de Seguridad Ciudadana, Miguel Hervás, y de Servicios a la Ciudad, Gregorio Oraá, no ha querido faltar hoy al espectáculo de magia protagonizado por Dani Rodríguez

Las actividades de la “Miniferia” concluirán mañana jueves 21 de agosto, a las 11,00 de la mañana, con la “Fiesta Glitter” que se encargará de desarrollar el colectivo “Duendes Encanta2”. Pau Beltrán espera que, al igual que ha sucedido hoy, la jornada final vuelva a registrar un gran éxito de participación.