Felipe Villanueva Alonso domina el Gran Premio Ayuntamiento de Ciudad Real

Este martes por la noche se ha celebrado la última jornada del LVI Concurso Hípico Nacional de Saltos en la Ciudad Deportiva de Larache, se trata de una de las actividades de Feria y Fiestas con más tradición y que suele reunir a más público, tanto para disfrutar del espectáculo ecuestre como para experimentar la emoción de las apuestas. El Gran Premio Ayuntamiento de Ciudad Real era la prueba que cerraba el concurso, una cita a la que concurrieron seis participantes y que dominó el jinete Felipe Villanueva Alonso, que logró el primer puesto a lomos de “Imperial des Nuees” y el tercero montando a “Herria de Soule”, entremedias se situó en segunda posición Ana García-Torres Solano con “Elton Blue D’Argonne”, que fue reconocida también como mejor amazona.

El alcalde, Francisco Cañizares, asistió al último día de un evento que “es una tradición en Ciudad Real, el Concurso Hípico es una prueba que todo el mundo tiene en la cabeza porque han venido de pequeños, ahora con sus hijos, han venido con sus padres y abuelos”, explicaba el primer edil que se ha mostrado también encantado con la asistencia de público, “ver esto con 1.500 personas no es sencillo en un día con tanta oferta como es el concierto de Marta Santos en el Auditorio de La Granja, y aun así esto está lleno”.

Cañizares recordaba que este concurso pasó por algún bache tiempo atrás pero que ha podido recuperar su esplendor, “por suerte pudimos recuperar el carácter de campeonato nacional, y en cuanto lo hemos hecho la gente lo agradece viniendo. El nivel es muy alto, vienen jinetes fantásticos con caballos impresionantes y eso ayuda mucho a que la gente disfrute de ratos muy agradables, tanto por la tarde con los más pequeños, como ya de noche con el tema de las apuestas que se crea un ambiente muy bueno”, concluye.

Por su parte, el ganador del Gran Premio, Felipe Villanueva, ha destacado esa numerosa presencia de público que no es muy habitual en este tipo de competiciones, y se mostraba muy contento por haber podido competir con 2 caballos jóvenes que prometen dar muchas alegrías.

Homenaje a Antonio Barragán

Durante el transcurso de la prueba, el alcalde ha hecho entrega de una placa de homenaje a Antonio Barragán, trabajador del Patronato Municipal de Deportes durante más de 30 años y recientemente jubilado, que junto a Enrique Barba, ha sido una persona clave para poner en marcha este Concurso Hípico Nacional de Saltos hasta situarlo como una de las actividades estrella de la Feria y Fiestas en honor de la Virgen del Prado.