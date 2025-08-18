La Diputación de Ciudad Real respalda la fiesta de los toros y al sector ganadero

Desde la Diputación de Ciudad Real existe una apuesta decidida y firme por impulsar la fiesta de los toros y apoyarla de forma explícita, sobre todo, respaldando a los ganaderos y toreros de la provincia. Así lo ha puesto de manifiesto el presidente de la Institución provincial, Miguel´Angel Valverde, en el transcurso de la corrida que tuvo lugar ayer en la capital, con Roca Rey, Juan Ortega y Tomás Rufo como cabezas de cartel.

Una apuesta que se materializa, ha subrayado, a través de políticas como esa línea de ayudas “que hemos puesto a disposición de los ayuntamientos de la provincia para que puedan contratar a toreros y novilleros locales y permitir que los toreros de la tierra también tengan oportunidades”.

Un impulso al sector que también se traduce en el respaldo a la escuela taurina de Ciudad Real, dirigida por Anibal Ruíz, con Carlos Aranda y la presidencia de Diego Ortega, que, en opinión del presidente de la Diputación, está siendo un verdadero éxito “con una matrícula completa, que está dando oportunidades a los chicos y chicas que quieren ser toreros en el futuro en ferias importantes de la geografía española”.

Foto: Diputación Ciudad Real

“Desde Diputación estamos haciendo lo que nos corresponde”, ha remarcado Valverde, desarrollando eventos como ese Día de la Provincia donde los actos centrales giran en torno a la corrida de toros donde participan toreros de la tierra, además de referirse el presidente al esfuerzo de otras administraciones locales como el que se hace en la feria Ciudad Real con la adquisición de entradas para impulsar una corrida también con presencia de toreros de la provincia.

“Entre todos podemos hacer mucho por reimpulsar la fiesta y hacer que los toros sigan siendo esa seña de identidad y cultural de un pueblo como el de Ciudad Real, y de todo el pueblo español, y que esa fiesta sea también movilizadora de recursos y oportunidades”.