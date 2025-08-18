Continúan las actividades de la ‘Miniferia’ en Ciudad Real

Las familias de Ciudad Real, especialmente los más pequeños de la casa, han continuado este lunes disfrutando de las actividades organizadas por la concejalía de Infancia para las mañanas de la Feria y Fiestas en honor de la Virgen del Prado, actividades que se están desarrollando en los Jardines del Prado desde el sábado y hasta el próximo jueves, con personal propio del Ayuntamiento y con la colaboración de dos entidades, ACAI y Duendes Encantados, además del espectáculo de magia que correrá a cargo de Dani Rodríguez.

El concejal de Infancia, Pau Beltrán, se ha mostrado muy satisfecho con la respuesta del público a una propuesta “que hacía años” que no se celebraba, y que se está desarrollando “en un sitio idóneo como los jardines del Prado, donde hay mucha sombra por los árboles y que es muy representativo. Son cinco días de actividades, de 11 a 13 horas, y está teniendo una gran acogida familiar, un ambiente sano y divertido para los más pequeños de Ciudad Real, que se lo están pasando muy bien, por lo que año que viene volveremos y si podemos aumentar los días, en vez de cinco a la semana completa, lo haremos para tener una feria de Ciudad Real abierta a todas las edades”.

En el caso de este lunes, los trabajadores de la concejalía han preparado una serie de juegos que “son los de toda la vida, muy sencillos de realizar, pero muy entretenidos”, ha destacado Beltrán, antes de agradecer “a nuestro Pandorgo, a Dani, que va a protagonizar el espectáculo de magia este miércoles” desde las 11 de la mañana en el Prado.

Foto: Ayto. Ciudad Real

Gran Minidisco Show

Las actividades dirigidas a niños y niñas continúan este lunes por la noche, a las 20:00 horas, con el espectáculo musical infantil “Gran Minidisco Show”, que se va a celebrar en el Auditorio Municipal “La Granja”. Las entradas se pueden adquirir en taquilla de 19 a 21 horas al precio de 1€.